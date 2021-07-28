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Суд Москвы продлил арест бывшему служащему ВМФ по делу о госизмене

  /   Обновлено: 28 июля 2021 14:25
Происшествия
Суд Москвы продлил арест бывшему служащему ВМФ по делу о госизмене
ugolovka.com

Москва, 28 июля. Лефортовский суд Москвы продлил срок заключения под стражей россиянину Владимиру Д., обвиняемому в государственной измене.

Фигурант уголовного дела пробудет под арестом до 2 октября по ходатайству следствия, сообщили в пресс-службе Лефортовского суда.

Стало известно, что ранее Владимир Д. проходил службу в российских военно-морских силах. В июне этого года он был арестован в Севастополе, однако позже обвиняемого конвоировали в Москву.

Материалы уголовного дела в отношении россиянина не разглашаются, так как имеют статус секретности.

На днях Мосгорсуд также продлил арест советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, сообщало РИАМО.

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