Крашенинников попал под уголовную статью за оскорбление ветерана

Москва, 28 июля. Журналист Федор Крашенинников стал фигурантом уголовного дела за оскорбление ветерана войны Игната Артеменко.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении журналиста Федора Крашенинникова. Его обвиняют в оскорблении ветерана Игната Артеменко. Комментарий появился в Telegram. Там Крашенинников комментирует суд над блогером Алексеем Навальным за оскорбление ветерана войны и называет событие «балаганом».

Сам фигурант 12 июля заявил, что отправился жить в Литву и возвращаться не собирается. По статье ему грозит штраф или обязательные работы.

Тем временем защита Навального обжаловала решение суда о постановке его на учет как склонного к побегу.