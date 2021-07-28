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Режим ЧС ввели в Москве из-за непогоды

  /   Обновлено: 28 июля 2021 13:46
Общество
Режим ЧС ввели в Москве из-за непогоды
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 июля. Столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды.

Синоптики предупредили жителей Москвы о сильных дождях с грозами 28 июля. Порывы ветра в этот день могут достигать 15 метров в секунду. До 28 миллиметров осадков может выпасть в некоторых регионах столицы.

Порядка 300 бригад и 290 единиц спецтехники ГУП «Мосводосток» начали дежурить в местах вероятного скопления воды. Жителям города рекомендуется не проходить около шатких конструкций, водителям необходимо проявить особую осторожность на дорогах.

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