Режим ЧС ввели в Москве из-за непогоды

Москва, 28 июля. Столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды.

Синоптики предупредили жителей Москвы о сильных дождях с грозами 28 июля. Порывы ветра в этот день могут достигать 15 метров в секунду. До 28 миллиметров осадков может выпасть в некоторых регионах столицы.

Порядка 300 бригад и 290 единиц спецтехники ГУП «Мосводосток» начали дежурить в местах вероятного скопления воды. Жителям города рекомендуется не проходить около шатких конструкций, водителям необходимо проявить особую осторожность на дорогах.