Исследователь Шустов объяснил вероятность падения метеорита, подобного челябинскому

Москва, 28 июля. Обнаружить космические тела, двигающиеся в сторону Земли, невозможно, заявил руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

В данный момент астрономы знают лишь о каждом десятом космическом теле размером более 100 метров. Об объектах меньшего размера известно всего лишь 1%. Исследователи предполагают, что маленькие тела, сравнимые с упавшим в Челябинской области, невозможно обнаружить на дальней дистанции, передает сетевое издание «Полит74.RU».

Численность динозавров начала сокращаться еще до падения астероида, заявили палеонтологи Франции, Канады и США. Метеорит упал на планету Земля около 66 млн лет назад. Но, как стало известно, динозавры начали вымирать за 10 млн лет до этого периода.