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Подросток на Mercedes спровоцировал ДТП с пострадавшей в Зеленограде

  /   Обновлено: 28 июля 2021 12:52
Происшествия
Подросток на Mercedes спровоцировал ДТП с пострадавшей в Зеленограде
Федеральное агентство новостей

Зеленоград, 28 июля. Несовершеннолетний за рулем иномарки врезался в автобус. Пострадала женщина. Полиция проводит проверку под контролем прокуратуры.

Авария произошла на Центральном проспекте в Зеленограде. Водитель за рулем иномарки Mercedes допустил столкновение с автобусом. В результате удара пострадала пассажирка общественного транспорта. Врачи скорой оказывают ей помощь. В ходе проверки выяснилось, что виновником ДТП является 16-летний юноша.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Зеленоградского административного округа. Он проводит проверку исполнения требований законодательства о несовершеннолетних.

Пьяный подросток на ВАЗ ранее устроил смертельное ДТП под Ростовом. Погибли два человека.

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