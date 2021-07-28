Самое большое в Евразии панно с таблицей Менделеева появилось в Подмосковье

Москва, 28 июля. Панно с таблицей Менделеева установили в подмосковном наукограде Дубна. Его площадь составляет 284 квадратных метра.

Это самое большое панно в Евразии. Его появление приурочено к 65-летнему юбилею Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) и города Дубны. Панно выложено на стене бассейна ОИЯИ «Архимед» на набережной реки Волги, отмечает издание «Вести Подмосковья».

«Панно — не просто украшение, это, прежде всего, популяризация науки, своеобразный рассказ дубненцам и гостям города о достижениях Объединенного института ядерных исследований», — отметил академик РАН Юрий Оганесян.

Различные панно и монументы появляются не только в Подмосковье, но и в других российских регионах. Например, во Владивостоке открыли памятник командующему Тихоокеанским флотом Михаилу Викторову. На церемонии присутствовали военнослужащие Тихоокеанского флота, ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов и многие другие.