Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 12:58
12:58
Общество
Продолжение «Секса в большом городе» не ограничится одним сезоном
12:58
Происшествия
Замдиректора организации по аренде кранов в Краснодаре ответит в суде за халатность
12:55
Наука
Исследователь Шустов объяснил вероятность падения метеорита, подобного челябинскому
12:53
Происшествия
Беглецы из колонии в Шамхале получили новые сроки
12:51
Общество
Эфир: Почему российские дети и подростки все чаще страдают ожирением
12:49
Происшествия
Подросток на Mercedes спровоцировал ДТП с пострадавшей в Зеленограде
12:47
Общество
Памятник искусства освятили на Куликовом Поле в День крещения Руси
12:45
Происшествия
Оперативники задержали соседей за избиение петербуржца до смерти в парадной жилого дома
12:45
Общество
Самое большое в Евразии панно с таблицей Менделеева появилось в Подмосковье
12:43
Армия
Антонов: РФ открыта к любым дискуссиям с США по вопросам контроля над вооружениями
Все новости

Самое большое в Евразии панно с таблицей Менделеева появилось в Подмосковье

  /   Обновлено: 28 июля 2021 12:45
Общество
Самое большое в Евразии панно с таблицей Менделеева появилось в Подмосковье
mii.mosreg.ru  /  Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Москва, 28 июля. Панно с таблицей Менделеева установили в подмосковном наукограде Дубна. Его площадь составляет 284 квадратных метра.

Это самое большое панно в Евразии. Его появление приурочено к 65-летнему юбилею Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) и города Дубны. Панно выложено на стене бассейна ОИЯИ «Архимед» на набережной реки Волги, отмечает издание «Вести Подмосковья».

«Панно — не просто украшение, это, прежде всего, популяризация науки, своеобразный рассказ дубненцам и гостям города о достижениях Объединенного института ядерных исследований», — отметил академик РАН Юрий Оганесян.

Различные панно и монументы появляются не только в Подмосковье, но и в других российских регионах. Например, во Владивостоке открыли памятник командующему Тихоокеанским флотом Михаилу Викторову. На церемонии присутствовали военнослужащие Тихоокеанского флота, ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов и многие другие.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Самое большое в Евразии панно с таблицей Менделеева появилось в Подмосковье
подмосковье таблица менделеева панно
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru