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Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 28 июля

  /   Обновлено: 28 июля 2021 11:45
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 28 июля
pixabay.com

Москва, 28 июля. Российские врачи подтвердили 22 240 новых случаев коронавируса в стране за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Медики не заметили никаких клинических проявлений заболевания у 8% новых пациентов с COVID-19. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на коронавирус, уточнили в оперштабе.

Формирование массового иммунитета к заболеванию способно остановить пандемию, уверены ученые. Напомним, Чечню признали регионом с самым низким уровнем заболеваемости в России. Кроме того, республике удалось выработать популяционную защиту к COVID-19.

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