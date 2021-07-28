Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 28 июля

Москва, 28 июля. Российские врачи подтвердили 22 240 новых случаев коронавируса в стране за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Медики не заметили никаких клинических проявлений заболевания у 8% новых пациентов с COVID-19. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на коронавирус, уточнили в оперштабе.

Формирование массового иммунитета к заболеванию способно остановить пандемию, уверены ученые. Напомним, Чечню признали регионом с самым низким уровнем заболеваемости в России. Кроме того, республике удалось выработать популяционную защиту к COVID-19.