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Компании Москвы присоединятся к акции «День без турникета»

  /   Обновлено: 28 июля 2021 11:11
Общество
Компании Москвы присоединятся к акции «День без турникета»
pexels.com  /  Polina Zimmerman

Москва, 28 июля. Участие компаний в акции «День без турникета» повысит интерес к брендам и привлечь новых рабочих, уверен глава столичного департамента предпринимательства Алексей Фурсин.

Все организации, производственные площадки и оффлайн-офисы, расположенные в Москве, могут стать участниками этой акции. Компании должны быть готовы продемонстрировать всем желающим, как именно и по какой технологии создается та или иная услуга.

«Число москвичей и гостей города, посетивших более чем две тысячи экскурсий и других мероприятий, превышает 120 тысяч человек», – добавил Фурсин.

Не так давно Москву признали лидером в рейтинге наиболее чистых мест в России. Город оказался на первом месте почти по всем показателям, представленным в исследовании. Столица соответствует критерию «Наличие контейнеров для раздельного сбора мусора» на 82%. Также признаны чистыми 86% контейнерных площадок.

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