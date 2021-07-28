Переболевшим коронавирусом москвичам предложат пройти реабилитацию

Москва, 28 июля. Столичные власти займутся реабилитацией перенесших коронавирус горожан после прохождения пиковых значений заболеваемости, заявил мэр Сергей Собянин.

Комплексная реабилитация и профилактика осложнений у перенесших COVID-19 граждан — это важнейшая задача минздрава региона, подчеркнула главврач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко. Это насущная проблема, которая выходит на первый план, добавила она.

«Делать это нужно в ближайшее время с прогнозами на будущее. Это важно и для населения Москвы, и для РФ в целом. <...> Это, конечно, молодые люди в том числе, <...> которые потом могут получить хронические заболевания», — резюмировала Марьяна Лысенко.

В Москве стартовала программа ревакцинации от коронавируса. Горожане могут привиться препаратами «Спутник» и «Спутник Лайт». По последним данным, ревакцинация от коронавируса показана около 320 тыс. москвичей.