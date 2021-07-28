Гуревич подтвердила возбуждение дела против Доброхотова после ее заявления

Москва, 28 июля. Правоохранители устроили обыск в квартире главреда The Insider1 Романа Доброхотова. Адвокат Сталина Гуревич рассказала ФАН, с чем связаны оперативные действия.

Гуревич представляет интересы нидерландского журналиста Ван дер Верффа. Она подчеркнула, что иностранец обратился к ней за защитой, потому что его оклеветали Доброхотов и издание The Insider (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как Гуревич от лица Ван дер Верффа написала заявление по факту клеветы.

«Так что обыск у Доброхотова проходит не как у пламенного революционера, а как у примитивного клеветника, от чего, согласитесь, ореол жертвы режима изрядно бледнеет», — прокомментировала Гуревич.

О визите силовиков и предстоящем обыске Доброхотов сообщил в микроблоге.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.