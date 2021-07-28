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Суд 29 июля рассмотрит жалобу на продление срока ареста экс-губернатору Фургалу

  /   Обновлено: 28 июля 2021 11:22
Происшествия
Суд 29 июля рассмотрит жалобу на продление срока ареста экс-губернатору Фургалу
Пресс-служба Басманного суда Москвы

Москва, 28 июля. Апелляционный суд рассмотрит жалобу на продление срока ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Заседание состоится 29 июля.

Сергей Фургал проходит обвиняемым по делу об организации убийств нескольких предпринимателей в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Силовики задержали бывшего губернатора Хабаровского края в июле 2020 года в Хабаровске. После этого его этапировали в Москву. На него дали показания подозреваемые в преступлениях. Следствие по делу завершено.

Ранее следствие заявило о расследовании еще одного уголовного дела, возбужденного против бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала.

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