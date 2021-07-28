Суд 29 июля рассмотрит жалобу на продление срока ареста экс-губернатору Фургалу

Москва, 28 июля. Апелляционный суд рассмотрит жалобу на продление срока ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Заседание состоится 29 июля.

Сергей Фургал проходит обвиняемым по делу об организации убийств нескольких предпринимателей в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Силовики задержали бывшего губернатора Хабаровского края в июле 2020 года в Хабаровске. После этого его этапировали в Москву. На него дали показания подозреваемые в преступлениях. Следствие по делу завершено.

Ранее следствие заявило о расследовании еще одного уголовного дела, возбужденного против бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала.