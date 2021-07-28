У Доброхотова нашли папку для документов из американского посольства

Москва, 28 июля. Правоохранители устроили обыск в квартире главреда The Insider1 Романа Доброхотова. Оперативники обнаружили у него специфическую папку.

По данным Telegram-канала «Силовики», в квартире была папка для документов из американского посольства в Москве.

Главный редактор The Insider (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) является фигурантом уголовного дела. Правоохранители возбудили его по заявлению нидерландского журналиста Ван дер Верффа.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.