Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 11:28
11:27
Армия
Шойгу объяснил, какие действия США несут угрозу стабильности странам Центральной Азии
11:26
Армия
Шойгу указал на провал миссии США и НАТО в Афганистане
11:19
Общество
Власти Сочи ограничили строительство многоквартирных домов в городе
11:16
Происшествия
Специалисты обследуют пострадавший от взрыва дом в Барнауле
11:13
Экономика
Депутаты считают справедливой отмену возврата НДС нефтяникам
11:13
Весь мир
Начальника охраны задержали в Гаити по подозрению в подготовке убийства Моиза
11:12
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 28 июля, праздники, факты, люди
11:12
Политика
Зеленский: Украина готова вернуться к переговорам в формате «нормандской четверки»
11:11
Общество
Компании Москвы присоединятся к акции «День без турникета»
11:09
Спорт
Официальный аккаунт «Ведьмака» в Twitter поздравил Бацарашкину с победой на ОИ-2020
Все новости

У Доброхотова нашли папку для документов из американского посольства

  /   Обновлено: 28 июля 2021 10:43
Происшествия
У Доброхотова нашли папку для документов из американского посольства
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленобласти

Москва, 28 июля. Правоохранители устроили обыск в квартире главреда The Insider1 Романа Доброхотова. Оперативники обнаружили у него специфическую папку.

По данным Telegram-канала «Силовики», в квартире была папка для документов из американского посольства в Москве.

Главный редактор The Insider (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) является фигурантом уголовного дела. Правоохранители возбудили его по заявлению нидерландского журналиста Ван дер Верффа.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / У Доброхотова нашли папку для документов из американского посольства
сша обыск доброхотов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru