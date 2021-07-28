Онлайн-наблюдение за новорожденными стало доступно еще в трех больницах Москвы

Москва, 28 июля. Возможность онлайн-наблюдения за новорожденными в неонатологических и реанимационных отделениях появилась еще в трех роддомах столицы, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

Пациентки роддома ГКБ №15 имени О. М. Филатова, инфекционной клинической больницы №2 и Морозовской детской городской клинической больницы смогут по видеотрансляции наблюдать за своими малышами, которые проходят лечение в неонатальных отделениях или реанимации. Такая возможность впервые появилась в перинатальном центре ГКБ №24 Москвы в 2020 году, приводятся слова Раковой на сайте правительства столицы.

Будущие мамы из Подмосковья получают родильные сертификаты при постановке на учет. Региональные роддома планируют выдавать такие документы только в электронном виде, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» признали безопасной для прививок беременным. По словам врач-инфекциониста Дарьи Авдошиной, будущие мамы чаще всего переносят заболевание в тяжелой форме, поэтому им стоит обезопасить себя от возможного заражения.