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Обыск у главреда The Insider связан с делом о клевете против нидерландского журналиста

  /   Обновлено: 28 июля 2021 10:38
Происшествия
Обыск у главреда The Insider связан с делом о клевете против нидерландского журналиста
wikipedia.org  /  Aleksandr434343 / CC BY-SA 4.0

Москва, 28 июля. Сотрудники полиции пришли утром с обысками в квартиру к главному редактору The Insider1 Роману Доброхотову. Оперативные действия ведутся в рамках расследования дела о клевете.

В Следственный комитет через адвоката ранее обратился нидерландский журналист Максимилиан Бернардус Вилем Ван дер Верфф. В заявлении утверждалось, что его оклеветал главный редактор Доброхотов.

Журналист был возмущен публикацией материала на сайте The Insider (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). В нем бездоказательно утверждалось про некое сотрудничество дер Верффа с ГРУ. Он якобы получал деньги от российской разведки за распространение фейков про Boeing МН17, который потерпел крушение в 2014 году.

Между тем издание Bonanza Media, которое основал заявитель, в ходе собственного расследования установило, что Россия не имеет отношения к той трагедии. Однако статья в СМИ-иноагенте привела к травле нидерландского журналиста и давлению со стороны властей. После публикации ему пришлось спешно покинуть Нидерланды.

О визите полиции и проведении обыска недавно сообщил главный редактор Доброхотов.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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