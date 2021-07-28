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Дважды переболевшая коронавирусом 81-летняя пенсионерка погибла в Новой Москве

  /   Обновлено: 28 июля 2021 10:29
Происшествия
Дважды переболевшая коронавирусом 81-летняя пенсионерка погибла в Новой Москве
Мэрия Череповца

Москва, 28 июля. Труп пожилой женщины обнаружен в деревне Ознобишино в Новой Москве. Родные пенсионерки винят в трагедии коронавирус.

Тело 81-летней женщины было обнаружено возле пруда. Дочь погибшей заявила, что пенсионерка дважды переболела COVID-19. В обоих случаях были осложнения. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. Назначена проверка, по ее итогам будет вынесено решение.

Тем временем заплыв подростков в Краснодаре закончился смертью 17-летней девушки. Прохожие спасли ее, когда она стала тонуть, но после отдыха на берегу краснодарка снова отправилась купаться и погибла.

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труп пенсионерка умерла
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