Дважды переболевшая коронавирусом 81-летняя пенсионерка погибла в Новой Москве

Москва, 28 июля. Труп пожилой женщины обнаружен в деревне Ознобишино в Новой Москве. Родные пенсионерки винят в трагедии коронавирус.

Тело 81-летней женщины было обнаружено возле пруда. Дочь погибшей заявила, что пенсионерка дважды переболела COVID-19. В обоих случаях были осложнения. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. Назначена проверка, по ее итогам будет вынесено решение.

Тем временем заплыв подростков в Краснодаре закончился смертью 17-летней девушки. Прохожие спасли ее, когда она стала тонуть, но после отдыха на берегу краснодарка снова отправилась купаться и погибла.