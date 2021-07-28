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Ливни и грозы ожидаются в Москве 28 июля
Общество
Ливни и грозы ожидаются в Москве 28 июля
Федеральное агентство новостей  /  Макеева Наталья

Москва, 28 июля. Серьезное ухудшение погоды ожидается в ближайшее время в Москве, заявила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Атмосферные фронты, которые приближаются к Москве с запада, окажут серьезное влияние на погоду в российской столице. В ближайшее время тут начнется сильный ливень с грозой, добавила она.

«Грозовые облака уже вплотную подобрались к Москве и закрывают небо в районе Одинцово, поэтому в течение двух-трех часов на западе могут брызнуть дожди», — цитируют ее РИА Новости.

Угрожавший европейским городам циклон «Дирк» ослаб и уже не опасен для России. Он принесет в центральную часть страны ливни и грозы, но стихия не будет угрожающей.

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