Ливни и грозы ожидаются в Москве 28 июля

Москва, 28 июля. Серьезное ухудшение погоды ожидается в ближайшее время в Москве, заявила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Атмосферные фронты, которые приближаются к Москве с запада, окажут серьезное влияние на погоду в российской столице. В ближайшее время тут начнется сильный ливень с грозой, добавила она.

«Грозовые облака уже вплотную подобрались к Москве и закрывают небо в районе Одинцово, поэтому в течение двух-трех часов на западе могут брызнуть дожди», — цитируют ее РИА Новости.

Угрожавший европейским городам циклон «Дирк» ослаб и уже не опасен для России. Он принесет в центральную часть страны ливни и грозы, но стихия не будет угрожающей.