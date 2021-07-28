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Против главреда The Insider возбудили уголовное дело о клевете

  /   Обновлено: 28 июля 2021 09:39
Происшествия
Против главреда The Insider возбудили уголовное дело о клевете
mvd.ru

Москва, 28 июля. Сейчас сотрудники оперативных служб проводят обыски дома у главного редактора The Insider1 Романа Доброхотова.

Стало известно, что против главного редактора The Insider (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Романа Доброхотова было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что он оклеветал нидерландского журналиста Ван дер Верффа. Эту информацию обнародовал адвокат иностранца.

Некоторое время назад также сообщалось, что дома у Доброхотова проводят обыски. Его знакомые рассказали, что он собирался уехать из России.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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уголовное дело доброхотов the insider
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