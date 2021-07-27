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Опровергнут миф о полезной дозе алкоголя

  /   Обновлено: 27 июля 2021 16:14
Общество
Опровергнут миф о полезной дозе алкоголя
flickr.com  /  @Leo Reynolds

Москва, 27 июля. Иностранные ученые заявили о пользе малых доз алкоголя для сердца. О вреде подобных исследований рассказал психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Руслан Исаев.

Ежегодно подобные данные публикуются в больших количествах в разных источниках. Там говорится о пользе нескольких бокалов вина в неделю или о том, что этиловый спирт является природным веществом, поэтому не может быть чужеродным для организма. Предположение, что небольшая доза алкоголя может быть полезной для сердца, Исаев не берется опровергать.

Помимо условной пользы для людей с сердечными заболеваниями, нужно думать и об остальных группах населения. Подобные исследования служат разогревающим фактором для алкоголизации. В дальнейшем человек будет ограничиваться конкретной дозой, а позволит себе выпить чуть больше, передает "Общественная Служба Новостей" слова Исаева.

В жару не стоит употреблять алкоголь, особенно крепкий. Об этом в беседе рассказал психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев.

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