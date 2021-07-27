Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье до 29 июля

Москва, 27 июля. Московский регион вновь ожидает аномально высокая для этого времени температура воздуха. В связи с этим Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности.

Сегодня днем в Москве и области ожидается повышение температуры до 30 градусов. Объявленный Гидрометцентром оранжевый уровень опасности связан с вероятностью стихийных бедствий пожаров в лесах Подмосковья. Предупреждение действует в столице до восьми вечера сегодняшнего дня. Для Подмосковья оно остается актуальным до полудня 29 июля.

В связи с жаркой погодой пассажирам пригородных электропоездов будут бесплатно раздавать питьевую воду на станциях и железнодорожных вокзалах.

Высокая температура воздуха может негативно сказываться на здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им нужно быть особенно внимательными к себе в такую погоду и соблюдать правила безопасности, рассказал врач-кардиолог.