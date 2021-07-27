Гильдия риэлторов оценила стоимость загородной недвижимости в Подмосковье

Москва, 27 июля. Вице-президент Гильдии риэлторов Московской области Сергей Власенко озвучил перспективы загородной недвижимости в регионе.

Частные дома на территории Московской области будут расти в цене, если уровень инфляции не вернется в норму, отметил в комментарии «Радио 1» эксперт Сергей Власенко.

Ипотека будет становиться дороже при параллельной тенденции к снижению покупательной способности граждан, подчеркивает риэлтор. Помимо этого специалист указывает на повышение цен в секторе стройматериалов, где увеличилась стоимость дерева и металла.

Сниженные темпы ценового роста увидел Власенко в сегменте загородной недвижимости Подмосковья. Он объясняет отличия значительной удаленностью жилья от столицы и отсутствием в области инфраструктуры. Член Гильдии приводит в пример ценовую разницу — на западе МО дом продается за 20 млн рублей, а хороший объект в 40 км от Москвы реализуется по цене до 3 млн рублей.

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