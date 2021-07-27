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Финал конкурса исполнительского искусства «Шелковый путь» пройдет в Коломне

  /   Обновлено: 27 июля 2021 14:55
Общество
Финал конкурса исполнительского искусства «Шелковый путь» пройдет в Коломне
pixabay.com

Москва, 27 июля. Подмосковная Коломна станет площадкой для проведения гранд-финала первого международного конкурса исполнительского искусства «Шелковый путь», посвященный Сергею Прокофьеву.

Финальный этап конкурса пройдет со 2 по 4 августа в очном формате. За победу будут бороться 25 участников из разных уголков страны, а также молодые исполнители из Армении и Белоруссии.

Помимо конкурсных прослушиваний, гостей ждут мастер-классы, выступления лауреатов, а также концерт камерного оркестра Tchaikovsky orchestra. В финале свое вокальное мастерство продемонстрируют исполнители, отобранные в первом этапе прослушиваний, которые проходили весной в онлайн-формате, пишут «Вести Подмосковья».

«Всего свои видеозаписи для оценки авторитетным жюри прислали более 200 человек в номинациях «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые инструменты», «Народные инструменты», »Классический вокал» и «Эстрадное пение», — уточнили в пресс-службе министерства культуры Московской области.

В середине июля организаторы открыли прием заявок на фестиваль «Открытый город», который проходит ежегодно с июля по ноябрь. Участники студенческого архитектурного фестиваля благодаря проекту могут приобщиться к профессиональной культуре.

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музыка шелковый путь прокофьев конкурс
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