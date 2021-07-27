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Стало известно о формате обучения в МГУ с 1 сентября

  /   Обновлено: 27 июля 2021 14:43
Общество
Стало известно о формате обучения в МГУ с 1 сентября
pixabay.com  /  PD

Москва, 27 июля. Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал о формате обучения в вузе в новом учебном году.

Новый учебный год в МГУ начнется вовремя — 1 сентября. Занятия будут проходить в смешанной форме из-за пандемии коронавируса, добавил Садовничий.

«Величина очного общения будет зависеть от прививочных результатов», — заявил он журналистам.

Ректор вуза также отметил, что в этом году МГУ ожидает возвращения иностранных студентов. При въезде в общежитие у них спросят ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или же справку о перенесенном заболевании.

Российским абитуриентам можно будет самим решать, по результату какого экзамена они будут поступать в вузы. Соответствующий проект разработали специалисты Минобрнауки РФ.

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