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Пьяный посетитель устроил стрельбу возле московского ресторана

  /   Обновлено: 27 июля 2021 13:49
Происшествия
Пьяный посетитель устроил стрельбу возле московского ресторана
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 27 июля. Нетрезвый мужчина открыл стрельбу из неустановленного пистолета возле одного из столичных ресторанов на Новодевичьем проезде.

Жильцы дома, в котором находится заведение, сделали на улице замечание пьяной компании из-за шумного поведения в позднее время. Одного из мужчин возмутило подобное замечание, он достал пистолет и открыл огонь.

В результате конфликта никто не пострадал. Пьяный дебошир стрелял в воздух.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее трое мужчин устроили перестрелку на базе отдыха в Ногинском районе Подмосковья.

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