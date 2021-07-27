Пьяный посетитель устроил стрельбу возле московского ресторана

Москва, 27 июля. Нетрезвый мужчина открыл стрельбу из неустановленного пистолета возле одного из столичных ресторанов на Новодевичьем проезде.

Жильцы дома, в котором находится заведение, сделали на улице замечание пьяной компании из-за шумного поведения в позднее время. Одного из мужчин возмутило подобное замечание, он достал пистолет и открыл огонь.

В результате конфликта никто не пострадал. Пьяный дебошир стрелял в воздух.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее трое мужчин устроили перестрелку на базе отдыха в Ногинском районе Подмосковья.