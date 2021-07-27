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Суд признал законным продление ареста экс-журналисту Сафронову

  /   Обновлено: 27 июля 2021 13:02
Происшествия
Суд признал законным продление ареста экс-журналисту Сафронову
Агентство городских новостей Москва

Москва, 27 июля. Суд рассмотрел жалобу, поданную адвокатами экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова на продление ареста.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе арест Сафронова до 7 октября. Заседание проходило в закрытом режиме.

Сафронова задержали 7 июля 2020 года. Его сразу же заключили под стражу по обвинению в государственной измене. Представители ФСБ считают, что журналист передавал секретные сведения о военном сотрудничестве структурам НАТО. Свою вину арестованный не признает.

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суд арест сафронов
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