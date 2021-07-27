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Глава МЧС Зиничев обсудил с Мишустиным пожароопасную обстановку в России
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Глава МЧС Зиничев обсудил с Мишустиным пожароопасную обстановку в России

  /   Обновлено: 27 июля 2021 10:59
Происшествия
Глава МЧС Зиничев обсудил с Мишустиным пожароопасную обстановку в России
14.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Москва, 27 июля. Глава МЧС России Евгений Зиничев принял участие в совещании под руководством председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Речь шла о природных пожарах и паводках.

Летние паводки стали настоящим испытанием для системы РСЧС, отметил Зиничев. В зоне бедствия оказались около 3 тыс. жилых домов в Забайкальском, Хабаровском краях, Еврейской автономной и Амурской областях.

Министр отметил, что в потенциально опасных регионах было проведено наращивание группировки МЧС еще до начала паводков. Специалисты успели возвести 40 дамб протяженностью свыше 28 километров. Была организована работа по контролю за сбросом воды на Бурейской и Зейской ГЭС и удалось не допустить наложения волн.

Мишустин поручил главам регионов лично контролировать ход ликвидации последствий природных пожаров на Дальнем Востоке и мобилизовать все силы для помощи пострадавшим.

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Все новости / Происшествия / Глава МЧС Зиничев обсудил с Мишустиным пожароопасную обстановку в России
мчс жилые дома паводки
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