Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 11:02
10:56
Происшествия
Сын отрезал голову отцу в Ростовской области
10:55
Общество
Град размером с яблоко обрушился на центральную Италию
10:54
Происшествия
Администратора барбершопа из Петербурга обвинили в оскорблении чувству верующих
10:53
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в избиении главы минсвязи Приамурья
10:52
Происшествия
Разъяренный водитель Ford Mustang устроил дебош на Таллинском шоссе в Петербурге
10:52
Спорт
ОИ-2020, медальный зачет: Россия рвется в первую тройку, Китай обошел США и Японию
10:52
Происшествия
Пьяный азербайджанец зарезал ножом друга и ранил его жену в Петербурге
10:51
Происшествия
Запертого в машине на жаре младенца обнаружили в Новосибирске
10:51
Происшествия
Глава МЧС Зиничев обсудил с Мишустиным пожароопасную обстановку в России
10:46
Технологии
Озвучены комплектации нового бюджетного смартфона Nokia C30
Все новости

Туристический сервис Russpass показал новые летние маршруты по паркам Москвы
Общество
Туристический сервис Russpass показал новые летние маршруты по паркам Москвы
zaryadyepark.ru  /  Департамент информационных технологий города Москвы

Москва, 27 июля. Три новых прогулочных маршрута в Москве составил цифровой туристический сервис Russpass, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Любителям отдыха у воды советуют выбрать маршрут «Набережные Москвы-реки». Желающие смогут прогуляться вдоль набережных Тараса, Шевченко, Шелепихинской и Краснопресненской, а затем подняться на одну из смотровых площадок комплекса «Москва-Сити».,

Маршрут «В эпицентре городской жизни» показывает зеленую сторону Москвы и подразумевает посещение Воронцовского парка, Нескучного сада и Парка Горького. Еще один маршрут, «Выходной на улице Вильгельма Пика», включил в себя все достопримечательности на территории улицы. В финале гуляющие попадут в парк «Сад будущего» рядом со станцией метро «Ботанический сад».

Жителей столичного региона предупредили о резком похолодании и сильной грозе в среду, 28 июля. Вечером пойдет небольшой дождь, который ночью перерастет в залповые ливни, передает «Ридус».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Туристический сервис Russpass показал новые летние маршруты по паркам Москвы
москва туризм маршрут
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru