Туристический сервис Russpass показал новые летние маршруты по паркам Москвы

Москва, 27 июля. Три новых прогулочных маршрута в Москве составил цифровой туристический сервис Russpass, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Любителям отдыха у воды советуют выбрать маршрут «Набережные Москвы-реки». Желающие смогут прогуляться вдоль набережных Тараса, Шевченко, Шелепихинской и Краснопресненской, а затем подняться на одну из смотровых площадок комплекса «Москва-Сити».,

Маршрут «В эпицентре городской жизни» показывает зеленую сторону Москвы и подразумевает посещение Воронцовского парка, Нескучного сада и Парка Горького. Еще один маршрут, «Выходной на улице Вильгельма Пика», включил в себя все достопримечательности на территории улицы. В финале гуляющие попадут в парк «Сад будущего» рядом со станцией метро «Ботанический сад».

Жителей столичного региона предупредили о резком похолодании и сильной грозе в среду, 28 июля. Вечером пойдет небольшой дождь, который ночью перерастет в залповые ливни, передает «Ридус».