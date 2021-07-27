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Полиция Москвы задержала мигранта за производство поддельных COVID-сертификатов

  /   Обновлено: 27 июля 2021 10:32
Происшествия
Полиция Москвы задержала мигранта за производство поддельных COVID-сертификатов
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 27 июля. Полицейские задержали 30-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья по подозрению в производстве и сбыте поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19.

Злоумышленники осуществляли продажу фальшивых сертификатов через интернет. После оплаты курьер доставлял заказ клиенту.

Правоохранители изъяли у подозреваемого более 300 бланков сертификатов и 20 уже заполненных и готовых к продаже документов. На допросе мужчина признался, что продавал поддельные документы за 5 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На днях в центре Москвы полиция задержала подозреваемого в приобретении поддельного сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщало РИАМО. Мужчине грозит до шести месяцев ареста.

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москва уголовное дело задержание поддельные документы
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