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Омбудсмен проверит информацию об издевательствах над детьми с помощью скотча в Москве
Происшествия
Омбудсмен проверит информацию об издевательствах над детьми с помощью скотча в Москве
pixabay.com  /  PD

Москва, 26 июля. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская проверит сообщения, в которых говорилось, что отец мучил детей с помощью скотча и голодания.

Недавно журналисты писали, что дети из многодетной семьи в Москве пожаловались на отца, который привязывал их скотчем к дереву, заклеивал рты, оскорблял, морил голодом и избивал. О таких жестоких методах воспитания сообщил 11-летний ребенок, сбежавший из дома.

Ярославская заявила, что этой ситуацией занимаются правоохранительные органы. Такой информацией она поделилась с РИА Новости.

«Ждем результатов проверки. Держим дело на контроле», — добавила уполномоченный по правам ребенка в Москве.

Дети сбегают не только из дома, но и из детского сада. Недавно четверо несовершеннолетних совершили побег из этого учреждения в Москве.

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дети семья пытки
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