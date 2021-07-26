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Затопивший Европу циклон движется в сторону Москвы

  /   Обновлено: 26 июля 2021 20:27
Общество
Затопивший Европу циклон движется в сторону Москвы
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 26 июля. Циклон «Дирк», из-за которого произошло затопление Европы, надвигается на Москву. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ближайшие два в российской столице ожидается сухая и солнечная погода. Столбики термометров покажут до 30 градусов тепла. Однако в середине недели мощная гроза придет на смену жаре, отметил Тишковец на своей странице в Instagram.

Ухудшение погодных условий в городе принесет циклон «Дирк» из Европы. Стена залповых ливней и усиление ветра ожидается 29 июля. Порывы могут составить до 20 метров в секунду.

Также есть вероятность возникновения тропических ураганов на этой неделе в Санкт-Петербурге. Об этом ранее предупредил главный синоптик города Александр Колесов.

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циклон тишковец дирк
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