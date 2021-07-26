Мэр Москвы рассказал, как благоустроят скверы и пешеходные зоны на юго-востоке города

Москва, 26 июля. Скверы и пешеходные зоны, расположенные на юго-востоке Москвы, будут благоустроены. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В районе Выхино-Жулебино приведут в порядок сквер им. А.С. Хлобыстова. Там планируется обустроить дорожки и детские площадки, зону для воркаута и настольного тенниса. Место также озеленят с помощью новых деревьев, кустарников и цветников, сообщил градоначальник в своем блоге.

В Люблино проведут работы по благоустройству в сквере им. М.П. Судакова, поскольку сейчас там требуется обновление детских горок, качелей и другой инфраструктуры. В свою очередь, в Марьине обустроят две пешеходные зоны, располагающиеся на улицах Марьинский Парк, Белореченской и Новомарьинской.

Собянин ранее заявил, что в Москве появятся пять новых общественных пространств. Благоустройство запланировано в районах Новокосино, Новогиреево, Нижегородском, Рязанском, Текстильщиках и Некрасовке.