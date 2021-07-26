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Синоптик Шувалов назвал сроки возвращения жары в Подмосковье
Общество
Синоптик Шувалов назвал сроки возвращения жары в Подмосковье
pixabay.com  /  Kimulechka

Москва, 26 июля. Жара держалась в Подмосковье большую часть июля. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, стоит ли ожидать ее возвращения в регион.

По его словам, в последнюю неделю июля жаркой погоды в Московской области не будет. Синоптик отметил, что ранее преобладала погода без осадков, однако теперь прогнозируются практически ежедневные кратковременные грозовые дожди.

При этом 27 июля воздух прогреется до +28...+29 градусов, но уже во второй половине следующего дня возможны выпадут осадки. В четверг температура будет держаться около +25 градусов. Такие погодные условия будут наблюдаться до конца июля, передает «Радио 1».

В Москве тем временем ожидается переменная облачность, без осадков. Уличные термометры покажут до +29 градусов.

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