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Бот Прасковья научит жителей Подмосковья работать журналистами
Общество
Бот Прасковья научит жителей Подмосковья работать журналистами
pixabay.com

Москва, 26 июля. Первый бесплатный СМИ-бот на основе Telegram запустили в Московской области. Он помогает жителям почувствовать себя журналистами.

Прасковья может размещать в СМИ материалы и новости, которые ей присылают подписчики. За две недели работы через бота прошло более тысячи сообщений. На его канал подписано уже более 750 пользователей.

Совершив пару простых шагов, жители могут предложить свою новость, а также прикрепить фото или видео. Бот дает пользователю обратную связь, а после публикации материала в СМИ он присылает ссылки. Человек, который предлагает новость, может остаться анонимным. Для этого достаточно указать свое пожелание в сообщении. За время работы Просковьи ей поступали новости из разных городов Московской области.

Как ранее сообщалось, Подмосковье вошло в топ эффективных промышленных регионов России. Итоги огласили в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром — 2021».

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