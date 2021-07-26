Пилотный проект для льготных категорий граждан запускают в Подмосковье

Москва, 26 июля. Коммерческие маршруты в Московской области сделают бесплатными для местных льготников.

Подмосковные жители, которые по закону обладают рядом льгот, смогут опробовать бесплатный проезд на коммерческих «маршрутках». Соответствующий проект на территории нескольких округов начнет работать с августа, отмечает губернатор МО Андрей Воробьев.

Новая льготная программа будет работать в таких районах, как Ленинский городской округ, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово и Чехов. Об этом пишет сайт 360tv.ru.

Более 800 тыс. человек воспользуется скидками и льготами на проезд. Обновление коснется 145 коммерческих маршрутов Московской области, где право на бесплатный проезд получат ветераны, пенсионеры, а также люди с ограниченными возможностями. Предполагается, что скидки также распространят на школьников, студентов и обладателей «Тройки» и «Стрелки».