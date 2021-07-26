Четверо детей совершили побег из московского детского сада

Москва, 26 июля. Четверо мальчиков сбежали из детского сада на юго-западе столицы. Один вернулся сам, остальных нашли спустя некоторое время.

Во время прогулки ребята пролезли под забором и оказались за пределами территории учреждения. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Прокуратура инициировала проверку. По предварительным данным, никто из детей не пострадал.

Похожий инцидент произошел в Южно-Сахалинске. Две девочки сбежали из детского сада. В ходе поисковой операции они были обнаружены в районе автозаправки, расположенной в трех километрах.