Труп иностранца обнаружили на крыше электропоезда в Москве

Москва, 26 июля. Следственный комитет устанавливает обстоятельства смертельного травмирования мужчины на Савеловском направлении Московской железной дороги.

По предварительным данным следствия, тело уроженца иностранного государства 1992 года рождения было найдено на крыше поезда сообщения Дубна — Голицыно. У погибшего на теле были обнаружены признаки электротравмы. СК назначил ряд экспертиз, необходимых для установления причин смерти.

На железнодорожном перегоне Баневурово — Барановский в Приморье внедорожник Mitsubishi Pajero, ехавший по рельсам, чуть не попал под движущийся поезд, сообщало Deita.