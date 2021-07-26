Собянин сообщил об уменьшении количества больных COVID-19 в Москве

Москва, 26 июля. Количество случаев заболевания коронавирусом в Москве за неделю снизилось на 27%. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник выразил благодарность медикам, активно участвовавшим в борьбе с COVID-19. По его словам, ситуация была сложная, однако городу удалось преодолеть этот период и сейчас, вероятно, стало легче. Медики, с которыми Собянин пообщался во время открытия городской поликлиники №9, отметили, что на ситуации положительно сказывается вакцинация.

В Москве ранее зафиксировали минимальный суточный прирост с июня. За прошедшие сутки в столице выявили 2629 новых случаев коронавирусной инфекции.