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Блогер Гусейн Гасанов лишился водительских прав

  /   Обновлено: 26 июля 2021 15:44
Происшествия
Блогер Гусейн Гасанов лишился водительских прав
instagram.com  /  @gusein.gasanov

Москва, 26 июля. Известного блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В начале месяца молодого человека остановили инспекторы ДПС и попросили пройти медосвидетельствование. Гасанов ответил отказом, после чего на него составили административный протокол.

На аккаунт Гасанова в Instagram подписаны более 17 млн пользователей. Он регулярно публикует фотографии с элитными автомобилями.

Незадолго до этого обозреватель гаджетов Валентин Петухов, известный как Wylsacom, рассказал, что записался на курс Гасанова «Мышление миллионера» ради эксперимента, но никакой информации так и не получил.

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