Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 16:35
16:34
Весь мир
Парламент Ливана поддержал кандидатуру Наджиба Микати на пост нового премьера страны
16:34
Общество
ФАН выяснил, что могут означать изменения в состоянии здоровья певицы МакSим
16:33
Происшествия
Пожар охватил корпус строящегося апарт-отеля в Петербурге
16:33
Происшествия
Поезд раздавил мальчика-велосипедиста на глазах его друга в Кемеровской области
16:30
Происшествия
Правоохранители нашли еще один особняк главы ГИБДД Ставрополья
16:27
Политика
Блогер Шарий пожаловался на зашкаливающую русофобию в европейской прессе
16:25
Общество
Вице-премьер Крыма Кабанов объяснил, почему снял свою кандидатуру с выборов в Госдуму
16:24
Наука
Ученые выяснили, чем может закончиться остановка Земли для человечества
16:22
Спорт
Главный тренер сборной России по волейболу рассказал, как победить бразильцев на ОИ
16:17
Политика
Президент Туниса отправил в отставку исполняющего обязанности министра юстиции
Все новости

Пожилым москвичам после вакцинации от COVID-19 будут дарить «коробку здоровья»

  /   Обновлено: 26 июля 2021 15:37
Общество
Пожилым москвичам после вакцинации от COVID-19 будут дарить «коробку здоровья»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 26 июля. Жители Москвы в возрасте 65 лет и старше смогут получить «коробку здоровья» после прохождения полного цикла вакцинации от коронавируса.

Акция стартовала в столице в июне этого года, однако ранее забрать набор можно было только в центрах социального обслуживания по месту жительства, рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, с 26 июля «коробку здоровья» можно будет получить в центре вакцинации в Гостином Дворе, а с 28 июля — еще в 119 центрах на базе поликлиник.

В состав набора, который дарят пожилым москвичам, входят необходимые вещи для поддержания здорового образа жизни и укрепления иммунитета. Так, в коробке можно найти витамины, таблетницу, приборы для измерения артериального давления и пульса, медицинские маски и другие полезные предметы.

Гериатры ранее рассказали, как правильно проходить процедуру вакцинации от COVID-19 пожилым. Так, никакой специальной подготовки проходить не нужно, сообщает «Петербургский дневник».

Минздрав РФ тем временем обновил рекомендации по вакцинации взрослых от коронавируса. Согласно документу, препарат «Спутник V» признали безопасным для пациентов с онкологическими заболеваниями.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пожилым москвичам после вакцинации от COVID-19 будут дарить «коробку здоровья»
москва вакцинация пожилые хорошие новости россии коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru