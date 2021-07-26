Пожилым москвичам после вакцинации от COVID-19 будут дарить «коробку здоровья»

Москва, 26 июля. Жители Москвы в возрасте 65 лет и старше смогут получить «коробку здоровья» после прохождения полного цикла вакцинации от коронавируса.

Акция стартовала в столице в июне этого года, однако ранее забрать набор можно было только в центрах социального обслуживания по месту жительства, рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, с 26 июля «коробку здоровья» можно будет получить в центре вакцинации в Гостином Дворе, а с 28 июля — еще в 119 центрах на базе поликлиник.

В состав набора, который дарят пожилым москвичам, входят необходимые вещи для поддержания здорового образа жизни и укрепления иммунитета. Так, в коробке можно найти витамины, таблетницу, приборы для измерения артериального давления и пульса, медицинские маски и другие полезные предметы.

Гериатры ранее рассказали, как правильно проходить процедуру вакцинации от COVID-19 пожилым. Так, никакой специальной подготовки проходить не нужно, сообщает «Петербургский дневник».

Минздрав РФ тем временем обновил рекомендации по вакцинации взрослых от коронавируса. Согласно документу, препарат «Спутник V» признали безопасным для пациентов с онкологическими заболеваниями.