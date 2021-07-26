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Московский театр «Ленком» введет QR-коды для посещения спектаклей

  /   Обновлено: 26 июля 2021 15:44
Общество
Московский театр «Ленком» введет QR-коды для посещения спектаклей
pixabay.com

Москва, 26 июля. Руководство московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» сделает вход для зрителей по QR-кодам.

Новое правило распространяется на некоторые постановки в октябре и на все спектакли в ноябре. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте театра.

«Для посещения указанных мероприятий, помимо билетов, необходимо будет предъявить паспорт с соответствующим ему QR-кодом», — говорится в сообщении.

В театре уточнили, что дополнительные условия будут действовать при 100%-ой заполняемости зрительного зала. Если зритель не покажет на входе паспорт с QR-кодом, то в доступе на мероприятие ему будет отказано.

При этом обязательную систему QR-кодов в российской столице отменили с 19 июля. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это связано с улучшением эпидемиологической обстановки.

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