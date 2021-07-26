Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 15:01
15:00
Общество
Сильные дожди могут привести к подтоплениям в южных регионах России
15:00
Видео
«JourФак Манукяна»: МАКС-2021
14:58
Политика
Журавлев объяснил реваншизмом скандал вокруг спонсоров «Азова» в финской полиции
14:57
Происшествия
Защита Навального обжаловала решение суда о постановке его на учет как склонного к побегу
14:57
Технологии
В США хотят запретить госструктурам закупать китайские квадрокоптеры
14:55
Весь мир
Военный эксперт указал, кто из офицеров ВСУ мог отдать приказ бомбить центр Луганска
14:54
Происшествия
В Ялте мопедист погиб после столкновения с трактором
14:54
Экономика
Прогноз по прибыли банковского сектора сохранили в ЦБ РФ
14:52
Происшествия
Парижский суд помиловал приговоренных к расстрелу за порчу газона кроликов
14:52
Общество
Эдгард Запашный объяснил, ради чего российские артисты и спортсмены идут в политику
Все новости

Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального

  /   Обновлено: 26 июля 2021 14:21
1710
Происшествия
Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 июля. Сайт Алексея Навального заблокирован Роскомнадзором. На данный момент у россиян нет доступа к нему.

При попытке зайти на сайт блогера выдается ошибка. В сообщении отмечается, что доступ ограничен на основании Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно данным Роскомнадзора, сервис заблокировали по решению Генпрокуратуры.

Ранее подконтрольные осужденному блогеру Алексею Навальному организации были признаны экстремистскими по решению Мосгорсуда. Теперь данные структуры подлежат полному запрету и ликвидации на территории России.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального
навальный сайт блокировка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru