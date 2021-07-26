Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального

Москва, 26 июля. Сайт Алексея Навального заблокирован Роскомнадзором. На данный момент у россиян нет доступа к нему.

При попытке зайти на сайт блогера выдается ошибка. В сообщении отмечается, что доступ ограничен на основании Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно данным Роскомнадзора, сервис заблокировали по решению Генпрокуратуры.

Ранее подконтрольные осужденному блогеру Алексею Навальному организации были признаны экстремистскими по решению Мосгорсуда. Теперь данные структуры подлежат полному запрету и ликвидации на территории России.