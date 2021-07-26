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Экстренно севший в Москве самолет Belavia эксплуатировался менее пяти лет

  /   Обновлено: 26 июля 2021 12:43
Происшествия
Экстренно севший в Москве самолет Belavia эксплуатировался менее пяти лет
wikipedia.org  /  Arcturus/CC BY-SA 3.0

Москва, 26 июля. Boeing-737 авиакомпании Belavia, совершивший аварийную посадку в Домодедово, находится в эксплуатации менее пяти лет.

За это время на борту не происходило никаких критических ситуаций. В июле лайнер почти каждый день летал по четыре раза в сутки. Чаще всего это были рейсы в Турцию и Египет, реже — в Москву и Гомель, сообщил источник ФАН в авиационных кругах.

Чартерный рейс Минск — Анталья подал сигнал бедствия, пролетая над Белгородской областью. После этого он направился в Москву и приземлился в аэропорту Домодедово с одним включенным двигателем.

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домодедово аварийная посадка Belavia
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