Экстренно севший в Москве самолет Belavia эксплуатировался менее пяти лет

Москва, 26 июля. Boeing-737 авиакомпании Belavia, совершивший аварийную посадку в Домодедово, находится в эксплуатации менее пяти лет.

За это время на борту не происходило никаких критических ситуаций. В июле лайнер почти каждый день летал по четыре раза в сутки. Чаще всего это были рейсы в Турцию и Египет, реже — в Москву и Гомель, сообщил источник ФАН в авиационных кругах.

Чартерный рейс Минск — Анталья подал сигнал бедствия, пролетая над Белгородской областью. После этого он направился в Москву и приземлился в аэропорту Домодедово с одним включенным двигателем.