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Обвиняемого в госизмене Сафронова допросили по делу его адвоката

  /   Обновлено: 26 июля 2021 12:34
Происшествия
Обвиняемого в госизмене Сафронова допросили по делу его адвоката
Агентство городских новостей Москва

Москва, 26 июля. Экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова допросили как свидетеля по делу его адвоката, теперь они не смогут общаться.

Бывшего советника руководителя Роскосмоса задержали летом прошлого года и поместили под стражу. Представители ФСБ считают, что журналист передавал секретные сведения о военном сотрудничестве структурам НАТО.

Ранее стало известно, что публикация бывшего журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова попала в дайджест для чиновников. Информацию подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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