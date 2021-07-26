Обвиняемого в госизмене Сафронова допросили по делу его адвоката

Москва, 26 июля. Экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова допросили как свидетеля по делу его адвоката, теперь они не смогут общаться.

Бывшего советника руководителя Роскосмоса задержали летом прошлого года и поместили под стражу. Представители ФСБ считают, что журналист передавал секретные сведения о военном сотрудничестве структурам НАТО.

Ранее стало известно, что публикация бывшего журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова попала в дайджест для чиновников. Информацию подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.