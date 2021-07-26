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Самолет Belavia приземлился в Москве после подачи сигнала бедствия

  /   Обновлено: 26 июля 2021 11:59
Происшествия
Самолет Belavia приземлился в Москве после подачи сигнала бедствия
pixabay.com  /  StockSnap

Москва, 26 июля. Подавший сигнал бедствия самолет авиакомпании Belavia, выполнявший рейс Минск — Анталья, совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово, сообщил источник ФАН.

Чартерный рейс подал тревожный сигнал, пролетая над Белгородской областью. Изначально предполагалось, что лайнер приземлится в Воронеже, однако в местном аэропорту отметили, что не получали такой информации.

Предположительно, причиной вынужденной посадки стала нештатная ситуация на борту. В Домодедово уже организовывают обслуживание и питание для пассажиров. Представитель Belavia отказался прокомментировать этот инцидент.

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посадка сигнал бедствия Belavia
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