В Москве зафиксирован минимальный с июня суточный прирост больных коронавирусом

Москва, 26 июля. Врачи зафиксировали 2629 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки в Москве.

Отмечается, что это минимальное значение со 2 июня. Новые данные опубликовал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в России.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Москве скончались 25 207 человек. Выздороветь смогли 1 336 194 жителя российской столицы.

Согласно последним данным, в России за последние сутки медики выявили 23 239 новых случаев заболевания. При этом 9,2% среди инфицированных не имели никаких клинических проявлений болезни.