Борт Belavia получил разрешение на экстренную посадку в Воронеже, но пролетел мимо

Москва, 26 июля. Капитан воздушного судна Belavia EW-455PA во время полета подал сигнал бедствия и направился в аэропорт Воронежа. При этом ему разрешили экстренную посадку, но самолет улетел.

Командир самолета выставил сквок 7700, означающий аварию или другую нештатную ситуацию на борту. В итоге лайнер, выполняющий рейс B2915 Минск — Анталья, получил разрешение на экстренную посадку в Воронеже. Но полетел мимо. По предварительной версии, он направляется в Москву.

По словам собеседника ФАН, в аэропорту Домодедово, где должен приземлиться самолет, организовывают обслуживание и питание для пассажиров. При этом сам представитель компании от комментариев отказался.