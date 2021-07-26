Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 11:59
11:58
Происшествия
Самолет Belavia приземлился в Москве после подачи сигнала бедствия
11:58
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук пожаловалась на депрессию после родов
11:54
Спорт
Медведев обыграл Нагала и вышел в третий круг теннисного турнира на ОИ
11:54
Происшествия
Абхазские спасатели выловили труп петербуржца у берегов Гагры
11:53
Общество
Голикова предложила продлить проект создания в России «санитарного щита»
11:52
Шоу-бизнес
«Лицо в порядке»: Марданшин прокомментировал потасовку с Давой на «Доме-2»
11:51
Общество
Российские ученые придумали способ вдвое ускорить исследование мутаций коронавируса
11:50
Политика
Австрийский мальчик рассказал, что побудило его написать письмо Путину
11:49
Армия
В США показали уникальный видеоролик с дозаправкой самолета Boeing E-4B в воздухе
11:49
Общество
Москва заняла первое место в рейтинге самых чистых регионов России
Все новости

Борт Belavia получил разрешение на экстренную посадку в Воронеже, но пролетел мимо

  /   Обновлено: 26 июля 2021 11:48
Происшествия
Борт Belavia получил разрешение на экстренную посадку в Воронеже, но пролетел мимо
Global Look Press  /  Zamir Usmanov/Russian Look

Москва, 26 июля. Капитан воздушного судна Belavia EW-455PA во время полета подал сигнал бедствия и направился в аэропорт Воронежа. При этом ему разрешили экстренную посадку, но самолет улетел.

Командир самолета выставил сквок 7700, означающий аварию или другую нештатную ситуацию на борту. В итоге лайнер, выполняющий рейс B2915 Минск — Анталья, получил разрешение на экстренную посадку в Воронеже. Но полетел мимо. По предварительной версии, он направляется в Москву.

По словам собеседника ФАН, в аэропорту Домодедово, где должен приземлиться самолет, организовывают обслуживание и питание для пассажиров. При этом сам представитель компании от комментариев отказался.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Борт Belavia получил разрешение на экстренную посадку в Воронеже, но пролетел мимо
самолет минск анталья
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru