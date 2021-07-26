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Самолет рейса Минск — Анталья летит в Москву для аварийной посадки

  /   Обновлено: 26 июля 2021 11:43
Происшествия
Самолет рейса Минск — Анталья летит в Москву для аварийной посадки
pixabay.com

Москва, 26 июля. Пассажирский самолет «Белавиа», вылетевший из Минска в Анталью, направляется к Москве. Ранее капитан воздушного судна подал сигнал бедствия.

Судя по данным с сайта, позволяющего отследить местонахождение самолетов, рейс летит в Москву, он чартерный, сообщает источник ФАН.

По словам собеседника агентства, в аэропорту Домодедово, где должен приземлиться самолет, организовывают обслуживание и питание для пассажиров. При этом сам представитель компании от комментариев отказался.

Ранее сообщалось, что воздушное судно направлялось в Воронеж. Там оно намеревалось совершить аварийную посадку. При этом в аэропорту Воронежа не получали никакую информацию.

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самолет минск анталья сигнал бедствия
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