Самолет рейса Минск — Анталья летит в Москву для аварийной посадки

Москва, 26 июля. Пассажирский самолет «Белавиа», вылетевший из Минска в Анталью, направляется к Москве. Ранее капитан воздушного судна подал сигнал бедствия.

Судя по данным с сайта, позволяющего отследить местонахождение самолетов, рейс летит в Москву, он чартерный, сообщает источник ФАН.

По словам собеседника агентства, в аэропорту Домодедово, где должен приземлиться самолет, организовывают обслуживание и питание для пассажиров. При этом сам представитель компании от комментариев отказался.

Ранее сообщалось, что воздушное судно направлялось в Воронеж. Там оно намеревалось совершить аварийную посадку. При этом в аэропорту Воронежа не получали никакую информацию.