Льготные кредиты получили более 18 тысяч компании в Москве

Москва, 26 июля. Малые и средние столичные организации получили ссуды на сумму более 132,9 млрд рублей за общее время функционирования программы льготного кредитования в Москве.

Соответствующая информация приводится на официальном портале мэра и правительства Москвы. Согласно представленным данным, льготное кредитование на сумму более 132,9 млрд рублей получили свыше 18 тысяч организаций, в которых осуществляют деятельность более 127 тысяч сотрудников. Подобная программа начала функционировать в мае прошлого года, передает ТАСС.

Столичный бизнес может подать заявку на получение ссуды по скорректированной ставке. Пониженный процент составляет 8% годовых. Максимальная сумма кредита достигает 100 млн рублей. Денежные средства корпорациям необходимо реализовать на финансирование текущей деятельности.

Ранее сообщалось, что ГБУ «Малый бизнес Москвы» массово поддерживает жителей столицы, которые желают узнать больше о грамотном ведении бизнеса. На данный момент в мероприятиях поучаствовали свыше 27 тысяч человек.