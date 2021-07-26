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Приговор французу за попытку контрабанды военных раций в США остался в силе

  /   Обновлено: 26 июля 2021 10:55
Происшествия
Приговор французу за попытку контрабанды военных раций в США остался в силе
pixabay.com

Москва, 26 июля. Московский суд не стал менять приговор французу Тони Стефановски. Ранее его признали виновным в попытке вывезти военные радиостанции из России в Америку.

Стефановски осудили в феврале 2021 года. По решению Пресненского суда он был приговорен к двум годам и одному месяцу колонии общего режима. Мужчина признал свою вину полностью.

Следствие и суд установили, что он планировал незаконно вывезти из РФ два комплекта портативных военных радиостанций Р-187-П1 «Азарт». Они предназначались для президента частной охранной фирмы в США. За это злоумышленнику должны были заплатить около 30 тыс. долларов.

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