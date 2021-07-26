Профессора Московской консерватории Владимира Сканави нашли мертвым в квартире

Москва, 26 июля. Заслуженный артист России и профессор Московской государственной консерватории Владимир Сканави скончался в собственной квартире. Ему было 79 лет.

Причина смерти Сканави не сообщается. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Владимир Сканави родился в Москве. Он с отличием закончил фортепианный факультет Московской консерватории. Позднее пианист совершенствовал свои навыки в ассистентуре-стажировке при консерватории.

Музыкант сотрудничал со знаменитым скрипачом Олегом Каганом, вместе с которым исполнил все сонаты Баха и Бетховена, Моцарта и Брамса, Прокофьева, Шостаковича, Шнитке. Вместе они побывали с гастролями практически во всех странах Европы, в Австралии, США и Японии.

Незадолго до этого в Белоруссии скончался известный композитор Андрей Мдивани. Ему было 83 года. Предположительно, причиной смерти стал инсульт.