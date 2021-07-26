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Озвучена стоимость самых дорогих квартир московского рынка
Экономика
Озвучена стоимость самых дорогих квартир московского рынка
pixabay.com

Москва, 26 июля. Суммарная стоимость 15 наиболее дорогих квартир на вторичном рынке Москвы составила около 20 млрд рублей. Об этом говорят данные консалтинговой компании Knight Frank.

Первую строчку рейтинга самого дорогого вторичного жилья в столице заняла квартира в жилом комплексе «Гранатный, 6», располагающегося в Пресненском районе. Ее площадь равняется 975 квадратных метров, а цена — 3,72 млрд рублей, передает РБК.

На втором месте оказалась квартира в ЖК «Гранатный, 8» этого же района. Лот площадью 952 «квадратов» продается за 2,68 млрд рублей. Закрыла тройку лидеров квартира в ЖК «Воробьевы горы» района Раменки — 941 кв. м этого жилья доступны к покупке за 1,4 млрд рублей.

По наиболее низкой цене из этого рейтинга можно приобрести жилье в Grand-Prix House на Бутиковском переулке, 5 — такая квартира стоит 8,37 млн рублей.

Более дешевым московское жилье может стать только в случае падения спроса. Такое мнение выразили аналитики агентства «ИНКОМ-Недвижимость».

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